"путін може повернутись у світ великої політики, як лідер справжньої наддержави": Портников назвав причину

путін намагається використати переговори за участю президента США Дональда Трампа для повернення у світову політику й впливу на неї

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников

"Все перебування Дональда Трампа на політичному Олімпі США є імітацією змішаною з дурістю. Цю імітацію змішаною з дурістю ми спостерігаємо, коли говоримо про всі його дії повʼязані з ультиматумом путіну. Час ультиматуму спливає, Трамп розчарований путіним й говорить, що сподівався на іншу реакцію російського президента. Однак, Трамп і не здійснює реального тиску на путіна й не має для цього тиску реальних інструментів. Трамп не розуміє, що йому робити, коли весь світ переконається у його безпомічності й абсолютній байдужості путіна до тих заходів, які може здійснити до нього американський президент.путін зараз намагається використати цю ситуацію для своєї дипломатичної перемоги. Перша така перемога була подарована йому, коли Трамп вперше зателефонував йому. Оскільки президент Байден доклав неабияких зусиль для дипломатичної ізоляції путіна. Так, це не завершує війну, але хоча б нагадує де добро, а де зло. Трамп перервав цю лінію. Він почав розмовляти з путіним і ставити росію та Україну на одну дошку", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що якщо переговори між Трампом та путіним не принесуть реальних результатів про справедливе завершення війни, то це стане ознаменує повернення росії у велику світову політику.

"Зустріч Трампа й путіна в разі, якщо їм не вдасться досягти жодних домовленостей про справедливе закінчення війни, буде ще однією блискучою політичною перемогою російського президента. путін повернеться у світ великої політики, як лідер справжньої наддержави, якій не можуть диктувати будь-що жодні інші лідери країн світу. Лідер держави, який знаходиться у стратегічних взаєминах з головою КНР і розмовляє з президентом США тоном рівного гравця. До того ж сам президент США змушений погоджуватись на зустріч з путіним, приїздити на це побачення, але не добиватись жодних результатів, якщо вони не відповідають інтересам президента рф. Трамп за весь період свого перебування на посту президента США займається тим, що будує справжній монумент, на який хоче зійти путін, щоб залишатись там всі роки своєї влади в росії", - підсумував він.

