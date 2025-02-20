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путін — воєнний злочинець, який має сидіти за ґратами довічно, якщо не бути страченим, — сенатор США

путін — воєнний злочинець, який має сидіти за ґратами довічно, якщо не бути страченим, — сенатор США

Впливовий американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, голова комітету з питань Збройних сил, різко розійшовся у поглядах із Дональдом Трампом щодо перемовин із росією про припинення війни в Україні. У відповідь на запитання репортера CNN, чи можна довіряти путіну на цих перемовинах, Вікер відповів:

Ні. путін — воєнний злочинець і має сидіти у в'язниці довічно, якщо не бути страченим. Трамп вважає, що путін хоче миру. Що ж, я читав брошуру в школі під назвою «Чи можна довіряти росіянам»... Гадаю, росіянам можна довіряти лише в тому, що вони діятимуть на свою користь. Але путін порушив усі принципи міжнародного права.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/69115

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