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Радянська влада цілеспрямовано приховувала сліди своїх злочинів

Радянська влада цілеспрямовано приховувала сліди своїх злочинів

Центр стратегічних комунікацій пояснює

18 травня Україна вшанувала пам’ять людей, знищених тоталітарним комуністичним режимом срср.

▶️ Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається підрахунку: десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, табори, заслання тощо.

▶️ Радянська влада намагалася цілеспрямовано приховувати сліди злочинів: архіви були закриті, а місця масових розстрілів розрівнювали бульдозерами.

▶️ путінська росія є спадкоємицею радянського тоталітарного режиму і знову несе на українські землі репресії: фільтраційні табори, тортури, депортації тощо.

▶️ Радянські злочини мають бути засуджені на рівні з нацизмом, а злочини сучасної росії проти України – здобути справедливу оцінку з точки зору міжнародного права.

▶️ Сьогодні українська нація – і на фронті, і в тилу – бореться не лише за територіальну цілісність України, але й за право жити без тоталітаризму.

Джерело: https://t.me/spravdi/46760

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