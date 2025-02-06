Резонансні викриття НАБУ і САП у 2024 році. Частина друга

Перша частина

Ми продовжуємо згадувати найгучніші викриття 2024 року і пропонуємо вашій увазі ще дев’ять кейсів, в межах яких підозри отримали:

● Заступниця керівника Запорізької обласної прокуратури, викрита (https://cutt.ly/Ce9XlZhE) на одержанні 40 тис. дол. США неправомірної вигоди за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

● Очільник Харківської податкової та низка його підлеглих, що одержали (https://cutt.ly/LeXaMatv) неправомірну вигоду за виключення компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Розслідування цієї справи стало унікальним, адже під час досудового розслідування вдалося задокументувати та викрити три рівні посередників. Завдяки використанню інституту угод детективам та прокурорам вдалося притягнути до відповідальності найвищу ланку корупційної схеми – її куратора.

● Народний депутат України, який висловив (https://cutt.ly/Ve9evgsI) прохання голові сільської ради на Сумщині надати 3,4 млн грн неправомірної вигоди за допомогу з тендером щодо ремонту водогону та організував її одержання.

● Учасники схеми отримання (https://cutt.ly/Ue9ebk62) систематичних хабарів за проходження митного контролю на Рівненській митниці.

● Прокурори Офісу Генерального прокурора, викриті (https://cutt.ly/ze5yMmAn) на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

● Адвокат одного зі столичних адвокатських об’єднань, який пропонував (https://cutt.ly/ve5yM1qE) 200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

● Народний депутат України, який незаконно збагатився (https://cutt.ly/reOmS3mP) на 11 млн грн.

● Керівниця апарату Харківської ОВА, яка заволоділа (https://cutt.ly/nwVgJNT0) понад 15 млн грн на початку повномасштабного вторгнення для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

● Народна депутатка України, підозрювана у незаконному збагаченні (https://cutt.ly/se2inhjt) на понад 20 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3019

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