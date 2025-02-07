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Резонансні викриття НАБУ і САП у 2024 році. Частина третя

Резонансні викриття НАБУ і САП у 2024 році. Частина третя

Частина перша

Частина друга

Завершуємо підсумовувати резонансні корупційні злочини, викриті НАБУ і САП у 2024 році. Учасниками заключної вісімки кейсів є:

● Голова Господарського суду Львівської області та двоє його спільників, викриті (https://cutt.ly/OeCn4rVs) на вимаганні від представника приватної компанії неправомірної вигоди у розмірі 1 млн дол. США.

● Міський голова на Закарпатті, який зловжив (https://cutt.ly/ReJolmTD) службовим становищем з метою продажу за заниженою у майже 9 разів вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

● Екскерівник Державної міграційної служби України, учасник схеми заволодіння (https://cutt.ly/5eWV9mrP) понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі у Києві. Він став останньою ланкою вертикалі ексслужбовців ДМС, залучених у реалізацію схеми.

● Лідер організованої групи, яка впродовж 2022-2024 рр. заподіяла (https://cutt.ly/Vw8jcAJy) 94,8 млн грн збитків Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів за завищеними цінами. Йому також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів.

● Учасники схеми заволодіння (http://cutt.ly/cw4MkcCX) 160 млн грн, виділеними на відновлення Харкова. Частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури.

● Ексголова Дніпропетровської ОДА, викритий (https://cutt.ly/IeREYSyd) на масштабній оборудці у дорожній сфері, у результаті якої під час повномасштабного вторгнення рф державному бюджету заподіяно понад 286 млн грн збитків.

● Учасники схеми на Чернівецькій митниці. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого «сірого» імпорту заподіяли (https://cutt.ly/NeRDlwY9) державі майже 290 млн грн збитків.

● Колишній в.п. Глави Адміністрації Президента України, ексдепутат, співорганізатор злочинної організації, яка заволоділа (http://cutt.ly/owC5hXaY) арештованими нафтопродуктами та через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Наші розслідування не зупиняються, і ми щодня докладаємо зусиль, аби відновити справедливість та довести, що для НАБУ і САП не існує недоторканних.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3022

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