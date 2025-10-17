Кримінал
рф ударила по колонне ООН под Херсоном: в организации тихо напомнили о гуманитарном праве

рф ударила по колонне ООН под Херсоном: в организации тихо напомнили о гуманитарном праве

российские военные атаковали колонну грузовиков ООН, перевозивших гуманитарные грузы для жителей Украины.

По словам представителя Управления организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на Украине Андреа де Доменико, машины двигались в город Белозерка Херсонской области. Они перевозили гигиенические наборы, медикаменты и материалы для строительства временного жилья.

В результате атаки несколько грузовиков съехали на обочину, два из них загорелись. На кадрах, опубликованных УКГВ, хорошо видно, что на машинах, следующих в колонне, нанесены опознавательные знаки — четко видна надпись WFP — аббревиатура Всемирной продовольственной программы (World Food Programme). Сверху на грузовиках есть аббревиатура UN — знак Организации объединенных наций (United Nations).

ВІДЕО https://nigroll.com/wp-content/uploads/2025/10/ssstwitter.com_1760591491277.mp4

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале назвал преднамеренное нападение на гуманитарных работников и гуманитарные объекты грубым нарушением международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что это может считаться военным преступлением.

Отметим, что эта была единственная реакция ООН на преднамеренную атаку на свой гуманитарный конвой.

Сегодня российские Z-паблики утверждают, что удар был нанесен по технике, которая везла “грузы двойного назначения”, а также о том, что проезд колонны “не был согласован”.

“Все гуманитарные грузы по линии ООН и Красного Креста согласуются между сторонами. А тут какие-то петухи в очередной раз решили на дурочку проскочить, не ФАРТАНУЛО”, — говорится в одном из постов.

“Любое передвижение автотранспорта будет считаться законной целью. Все объекты критической инфраструктуры являются законной целью”, — предупреждает еще один пост.

Также сообщается, что “противник понес потери в живой силе и материальных средствах”.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

