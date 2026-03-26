Сегодня 10:27
росія хоче узаконити крадене: від побутових крадіжок до автомобілів із ЄС

росія хоче узаконити крадене: від побутових крадіжок до автомобілів із ЄС

На росії формується чергова ганебна тенденція: країна, яка й без того має репутацію держави з високим рівнем злочинності, фактично рухається до узаконення викраденого. Крадіжки залишаються найпоширенішим правопорушенням на рф. Лише у 2025 році було зафіксовано понад 453 тисячі таких випадків.

На цьому тлі ініціатива російського мвс щодо легалізації автомобілів, викрадених у країнах ЄС, є логічним продовженням загальної політики. Йдеться про транспортні засоби, оголошені в міжнародний розшук «недружніми країнами». Фактично, росія хоче створити «правове» поле, у якому крадене майно перестає вважатися злочином, якщо воно опинилося на території росії. Це може стимулювати міжнародні злочинні мережі до нових викрадень автомобілів в Європі.

Окремо варто згадати і про поведінку російських військових під час війни проти України. Масові випадки мародерства – від побутової техніки до особистих речей – стали ще одним підтвердженням того, що привласнення чужого є частиною звичної практики. Це вже не поодинокі злочини, а явище, яке сприймається як норма.

У підсумку складається цілісна картина: сучасна росія не лише залишається країною з високим рівнем крадіжок, але й рухається до їх легалізації. Бідність, системні проблеми та відсутність поваги до чужої власності формують модель поведінки, у якій «взяти чуже» стає стилем життя.

Джерело: szru.gov.ua

