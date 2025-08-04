росія намагається розширювати свій вплив у країнах Латинської Америки, прикриваючись культурною та освітньою співпрацею

Так, 31 липня у столиці Куби — Гавані — стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння російських державних структур — «роскіно» та мінкульту.

У межах фестивалю кубинцям демонструватимуть російські кінофільми, більшість з яких містять «традиційні цінності», тобто є пропагандистськими. Ці стрічки виправдовують війну, глорифікують російську армію та культивують ненависть до Заходу.

Хоч росія й виставляє такі ініціативи як «частину культурного діалогу», насправді це інструмент кремлівської пропаганди. За такими діями рф намагається формувати коло підтримки на міжнародній арені, впливати на політичні, економічні та військові процеси.

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Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15178

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