Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 67

росія продовжує викрадати українських дітей

росія продовжує викрадати українських дітей

Представники окупаційної адміністрації на Херсонщині відкрито заявили про масове влаштування українських дітей в родини росіян, — омбудсман Дмитро Лубінець.

Відомо, що з 2022 по 2024 роки 42 дитини з Херсонської області, які опинилися в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення, були передані під опіку в російські сімʼї.

"російська влада тривалий час приховувала інформацію про дітей з Херсонщини та ігнорувала вимоги української сторони надати дані про кожну депортовану і примусово переміщену дитину. У тому числі мало що було відомо про вихованців Херсонського обласного будинку дитини. У 2022 році працівники закладу задля порятунку дітей переховували їх у підвалі церкви, поки їх не знайшли співробітники ФСБ.

Більшість цих дітей мали батьків або інших законних представників. Проте росіяни вивезли їх до Криму та розмістили в будинку дитини “Ялинка”, відомому жорстоким поводженням. Анкети деяких дітей згодом почали з’являтися у російському федеральному банку даних з усиновлення. Стверджується, що досі у даному дитячому закладі в Криму перебувають 10 дітей з Херсонщини, для яких підшукують “новий дім”.

Наголошую, що такі діє є грубим порушенням міжнародного права, IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. Депортація українських дітей і їхня примусова передача в російські родини — воєнний злочин, за який винні мають понести відповідальність!", — повідомив Лубінець.

Джерело: https://t.me/znua_live/191419

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ заочно повідомила про підозру комбригу рф, який наказав атакувати українських захисників Донеччини забороненою хімічною зброєю
Сегодня 10:20    52
ВАКС визнав необґрунтованими активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби
Сегодня 09:54    61
Поліція затримала організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade
Сегодня 09:30    88
СБУ затримала коригувальників, які наводили ракети рф на аеродроми та ППО в трьох областях України
Сегодня 09:18    68
Трампа роздратувало, що Зеленський прибув до Білого дому у мілітарі-одязі, а не у костюмі — Axios
Сегодня 09:06    97
Уражено передовий пункт управління окупантів на Херсонщині ― деталі удару
Сегодня 08:54    84
Харківщина, 1 березня
Сегодня 08:52    84
Збито 103 ворожих БПЛА, 51 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:41    84
В Україні застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети
Сегодня 08:32    101
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 1 березня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:22    106
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 