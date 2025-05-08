росія роздає знищені українські села бойовикам

Гауляйтер Пушилін заявив: зруйновані села Донеччини не мають сенсу відбудови.

Замість повернути людям домівки, їхні землі віддадуть терористам СВО.

Це — не просто цинізм. Це визнання війни проти мирного населення, спроба стерти українську ідентичність та заселити ТОТ бойовиками.

Це етнічна зачистка під соусом "немає доцільності".

Це геноцид — руками гауляйтерів.

Бачиш, як ворог “освоює” наші села? Повідом у чат-бот Центру національного спротиву: https://t.me/official_sprotyv_bot

Разом з Рухом опору ми можемо зупинити окупанта.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6886

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