Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 53

росія роздає знищені українські села бойовикам

росія роздає знищені українські села бойовикам

Гауляйтер Пушилін заявив: зруйновані села Донеччини не мають сенсу відбудови.

Замість повернути людям домівки, їхні землі віддадуть терористам СВО.

Це — не просто цинізм. Це визнання війни проти мирного населення, спроба стерти українську ідентичність та заселити ТОТ бойовиками.

Це етнічна зачистка під соусом "немає доцільності".

Це геноцид — руками гауляйтерів.

Бачиш, як ворог “освоює” наші села? Повідом у чат-бот Центру національного спротиву: https://t.me/official_sprotyv_bot

Разом з Рухом опору ми можемо зупинити окупанта.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6886

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські «КАБи» на оборонців Харкова
Сегодня 10:57    56
У Сумах збудують чотири "підземні школи"
Сегодня 10:19    62
Участь у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати для росії стимулом для припинення війни проти України, — Трамп
Сегодня 10:06    66
Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців
Сегодня 09:53    75
Кожен третій злочин, який вчиняється проти дитини, здійснюється в Інтернеті - генпрокуратура
Сегодня 09:40    73
САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн
Сегодня 09:28    75
Збито 20 ворожих БПЛА, 6 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:23    72
Китай і росія цього тижня відновлять переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" — Bloomberg
Сегодня 09:16    74
Справа щодо придбання за заниженою ціною будівель Нацкінематеки: оголошено вирок ще одній особі
Сегодня 08:52    94
Як Київ та Москва змагаються за увагу Трампа. Огляд матеріалів іноземних медіа 7 травня
Сегодня 08:47    84
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 