росія роздає знищені українські села бойовикам
Гауляйтер Пушилін заявив: зруйновані села Донеччини не мають сенсу відбудови.
Замість повернути людям домівки, їхні землі віддадуть терористам СВО.
Це — не просто цинізм. Це визнання війни проти мирного населення, спроба стерти українську ідентичність та заселити ТОТ бойовиками.
Це етнічна зачистка під соусом "немає доцільності".
Це геноцид — руками гауляйтерів.
Бачиш, як ворог “освоює” наші села? Повідом у чат-бот Центру національного спротиву: https://t.me/official_sprotyv_bot
Разом з Рухом опору ми можемо зупинити окупанта.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6886