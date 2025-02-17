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росіяни залучають дітей у Криму до виробництва зброї
Школярів навчального закладу №5 Сімферополя примушують виготовляти деталі для російських БпЛА і зарядні пристрої для автоматів.
Увесь процес відбувається під наглядом військових інструкторів, а продукцію передають підрозділам окупаційної армії, повідомили у Центрі національного спротиву.
Таке грубе порушення міжнародного гуманітарного права російські загарбники подають як «волонтерську ініціативу».
Джерело: https://t.me/spravdi/45035