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росіяни залучають дітей у Криму до виробництва зброї

росіяни залучають дітей у Криму до виробництва зброї

Школярів навчального закладу №5 Сімферополя примушують виготовляти деталі для російських БпЛА і зарядні пристрої для автоматів.

Увесь процес відбувається під наглядом військових інструкторів, а продукцію передають підрозділам окупаційної армії, повідомили у Центрі національного спротиву.

Таке грубе порушення міжнародного гуманітарного права російські загарбники подають як «волонтерську ініціативу».

Джерело: https://t.me/spravdi/45035

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