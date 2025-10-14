росіянки вербували кубинців і ланкійців на війну проти України

Згодом їх звинуватили у шахрайстві, і вони самі відправились на фронт.

Жительки Рязані Олена Смирнова і Ольга Шиляєва завербували близько 3 тисяч кубинців. За схемою організатори мали оплатити контрактникові переліт, дорогу і проживання в росії. А найманець повертав ці кошти після підписання контракту.

Досить скоро схема почала давати збої. Частина завербованих просто не повертала гроші. Дехто казав, що вони підписали контракт, не знаючи російської мови, чи їх обманули, обіцяючи роботу на будівництві.

Наприкінці квітня 2024 року кілька кубинців написали заяви до російської поліції. Проти жінок відкрили кримінальну справу.

Олена Смирнова попросила перевести її з СІЗО на фронт. Сестра Шиляєвої стверджує, що Ольгу відправили з СІЗО на війну «обманним шляхом». Там вона потрапила до в’язниці «Зайцеве» — катівні-підвалу на окупованій Луганщині, куди саджають відмовників і покараних військових.

Знайома жінок підтвердила, що обидві жінки нині служать у складі штурмової роти «Шторм V» однієї з бригад 1 танкової армії.

Джерело: https://t.me/babel/75939

