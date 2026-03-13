Кримінал
Сегодня 09:26
российское левосудие добралось до Губарева

В москве начался суд над бывшим “народным губернатором” Донецкой области, а в Украине просто террористом и военным преступником, Павлом Губаревым.

Шьют Губареву статью 20.3.3 КоАП – дискредитация армии. Рассмотрение дела проходит в Таганском суде москвы.

Как тут не напомнить, что ещё 20 сентября 2025 года я писал о том, что в ближайшее время путинский режим начнёт зачистку говорящих голов, выбивающихся из “линии партии” https://t.me/zloyodessit/25321

Тогда же я чётко указывал на тех, кто будет в первую очередь пущен в расход, а именно - Татьяна Монтян и Павел Губарев.

И вот, 27 октября 2025 года сепаратистку Татьяну Монтян в россии внесли в список экстремистов, в связи с подозрениями её в краже денег, регулярно собираемых ею для РОВ. Следующим взялись за Губарева – чётко по моему списку.

Плохо, что его не читали Монтян и Губарев, а могли подумать о себе заранее. А те кто прочитали, им не передали, что следует оглядываться.

Стоит отметить, что ряды потенциальных говорящих голов полнятся, и в списках уже фигурирует Юля Витязева, а так же Максим Калашников. И хотя Калашников не является украинским предателем перебежчиком, но в среде именно таких персонажей на отработку он уже присутствует с конца прошлого года.

Зачистка будет иметь как юридический характер – станут всплывать некие основания для ареста и отправки в колонии, так и физический. Неспешно, размеренно, не всех сразу, а по очереди, дабы Z-тусовочка сразу не перевозбудилась.

Режим запускает процесс пожирания своих же порождений, что так же является маркёром безвыходности, и критичности положения в котором он оказался на четвёртый год полномасштабной войны с Украиной. И тут я могу посоветовать всем им только одно – пока не поздно звоните 0-800-501-482, здесь вам помогут круглосуточно. Ватота, читающая меня, скиньте ущербным, возможно этот номерок им жизнь спасёт.

Сухой, тёплый подвал СБУ и трёхразовое питание это всё же лучше чем безысходность “Полярной совы”.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26796

