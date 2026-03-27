Ровно 26 лет назад путин был избран президентом рф

Так и началась самая кровавая страница в истории современной россии. путин пришел, начав войну в Чечне. Пока сметали с лица земли Грозный, путин рассказывал о «европейском» пути для страны.

Чуть позже он показал всему миру свою жестокость — когда с улыбкой на лице рассказывал о том, что «лодка утонула».

Политические репрессии начались через пару лет — разгон НТВ, убийство Политковской. Ну а 15 лет спустя, наверное, самое наглое убийство в истории россии — убийство Немцова в 100 метрах от кремля.

Про нынешнюю ситуацию в этом посте и говорить особо не хочется. Мы и так посвящаем этому достаточно времени. И сейчас все и так ясно.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/19278

