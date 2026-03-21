Сегодня 09:46
Розкрадання 146 млн грн в Укроборонпромі: скеровано до суду

Розкрадання 146 млн грн в Укроборонпромі: скеровано до суду

Перед судом постануть п’ятеро членів організованої групи, які заволоділи коштами державних оборонних підприємств в особливо великому розмірі.

Корупційна схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній як посередників у зовнішньоекономічних контрактах. Проте ці компанії ніяких послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

Протягом 2016-2019 років посередники отримали за «послуги» 146 млн грн.

