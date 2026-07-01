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Самовільно посіяли кукурудзу на державній землі: БЕБ завершило розслідування

Самовільно посіяли кукурудзу на державній землі: БЕБ завершило розслідування

Майже 865 гектарів державної землі на Волині незаконно засіяли кукурудзою. Тепер троє фігурантів справи постануть перед судом.

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо незаконної передачі в користування земель державної власності.

Йдеться про дев’ять земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Луцькому районі, які перебували у постійному користуванні державного дослідного сільськогосподарського підприємства системи Національної академії аграрних наук України.

Встановлено, що власник приватного товариства домовився зі службовими особами держпідприємства про фактичне використання цих земель без належних правових підстав. Для створення видимості законності господарських операцій сторони оформили формальні договори про надання послуг та акти виконаних робіт.

Працівники та сільськогосподарська техніка приватного товариства отримали доступ до земельних ділянок, обробили їх та засіяли кукурудзою. Внаслідок цього державне підприємство фактично втратило можливість використовувати цю землю та отримувати дохід.

Унаслідок таких дій державному підприємству завдано понад 8,3 млн грн шкоди. Наразі збитки відшкодовано шляхом збору та продажу врожаю кукурудзи. Земельні ділянки перебувають під повним контролем державного підприємства.

Фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Волинської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11448

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