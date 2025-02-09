САП. Актуальні події 03 – 07 лютого 2025 року
▶ ️Викриття:
Заволодіння столичною землею: САП та НАБУ викрили злочинну організацію, яку контролював колишній депутат Київської міськради – https://cutt.ly/Le5AVqhi
▶ ️Цивільна конфіскація:
● заявлено 3 позови про визнання необґрунтованими активів, що належать родині колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова – https://cutt.ly/ke5ra4nc;
родині харківського поліцейського – https://cutt.ly/ke5kO8fH
та якими користується голова селищної ради в Рівненській області – https://cutt.ly/1e5Be7v9
● Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів керівника одного з секторів Київської митниці – https://cutt.ly/ge5BryhW
▶ ️Запобіжний захід:
Суд застосував запобіжні заходи підозрюваним у справі щодо заволодіння столичною землею – https://cutt.ly/Je51dcvG та https://cutt.ly/Ge51d1ka
▶ ️Завершено слідство:
● у справі щодо злочинної організації, яка заволоділа арештованими нафтопродуктами вартістю понад 800 млн грн – https://cutt.ly/Ve5BrzDl
● у справі стосовно прокурора Черкаської обласної прокуратури та громадянина, яких викрили на одержанні 41 тис. доларів США – https://cutt.ly/Oe5BrJ48
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2743