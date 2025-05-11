САП. Актуальні події 05 – 10 травня 2025 року
● Антикорупційна освіта:
прокурор САП Ростислав Батіг провів цикл лекцій для студентів (https://cutt.ly/grlHGwVh) Український католицький університет UCuniversity (УКУ) у Львові
● Цивільна конфіскація:
- ВАКС визнав необґрунтованими активи, (https://cutt.ly/OrlHDzNu) які належать начальнику відділу з питань нотаріату у Закарпатській області, на суму 2 млн грн
- САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини (https://cutt.ly/3rlHFoex) екскерівника одного з обласних ТЦК та СП, родини (https://cutt.ly/GrlHLBNf) колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП та частину активу, що оформлений на родичку чинного Міністра (https://cutt.ly/nrlUC5wQ)
● Підозра:
САП та НАБУ повідомили про підозру (https://cutt.ly/TrlHKv5N) колишній директорці ДП
● Запобіжний захід:
- Тримання під вартою та 18 млн грн застави: ВАКС змінив запобіжний захід (https://cutt.ly/erlHDZiS) колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України
- Майже 5 млн грн застави: ВАКС застосував запобіжний захід (https://cutt.ly/urlJCHKj) до колишньої директорки ДП
● Завершено слідство:
у справі (https://cutt.ly/crlHJQRC) стосовно колишнього Заступника Керівника Офісу Президента України
● Направлено до суду:
справу стосовно колишнього першого заступника Голови ДФС України
● Вирок:
- Справа щодо придбання за заниженою ціною будівель Нацкінематеки: ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, (https://cutt.ly/prlHHIiV) укладену між прокурором САП та реальним власником низки товариств
- Одержання заступником Міністра енергетики та спільниками пів мільйона доларів США хабаря: ВАКС оголосив вирок (https://cutt.ly/LrlZ2sJA) одному з підозрюваних
- 10 років позбавлення волі: Верховний Суд підтвердив вирок (https://cutt.ly/zrlHK8ec) колишньому керівнику підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів України отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2944