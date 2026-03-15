САП. Актуальні події 09 – 14 березня 2026 року

▶ ️Резонансні розслідування

Нові викриття:

● САП та НАБУ викрили злочинну схему заволодіння мільйонними коштами концерну «Укроборонпром» – https://cutt.ly/NtYsnPkq;

● Хабар за закриття справи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння: САП та НАБУ викрили суддю та його спільника – https://cutt.ly/dtYsmfdc;

● Розтрата мільйонних коштів на оборонці: САП та НАБУ викрили 3 осіб – https://cutt.ly/FtYsmvd2.

▶ ️Направлення обвинувальних актів до суду

● у справі щодо закупівлі трансформаторів – https://cutt.ly/RtYsnjOC;

● у справі щодо щодо прохання та одержання неправомірної вигоди за будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців у столиці – https://cutt.ly/VtYsnmEY;

● у справі щодо заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» на суму понад 15 млн грн – https://cutt.ly/utYmlAew.

▶ ️Вироки:

Перша угода з 4 роками ув’язнення: ВАКС засудив експосадовця Міноборони у справі про хабарі за забудову для військових – https://cutt.ly/ftYsnZZV.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3748

