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САП. Актуальні події 10 – 15 лютого 2025 року

САП. Актуальні події 10 – 15 лютого 2025 року

▶ ️Важливо:

346 нових справ, 65 підозрюваних, 54 засуджених: підсумки роботи НАБУ і САП у ІІ півріччі 2024 року – https://cutt.ly/ae6WZXdE

Для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури велика честь долучитись до ініціативи United24, покликаної забезпечити зброєю Сили оборони України – https://cutt.ly/zrqbaYp2

▶ ️Викриття:

Заволодіння 107 млн грн коштів «Укроборонпрому»: САП та НАБУ викрили злочинну групу – https://cutt.ly/FrqbpFV8

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради – https://cutt.ly/9e6RL0fR

▶ ️Запобіжний захід:

Суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» – https://cutt.ly/Frqv5Z3a

▶ ️Направлено до суду справи:

● стосовно експрокурора, який відмовився надавати покази у справі щодо незаконного заволодіння золотом – https://cutt.ly/Ze68kRNf

● стосовно громадянина, викритого на спробі підкупу керівника центрального органу виконавчої влади – https://cutt.ly/zrqbsXyg

● та щодо мільйонних зловживань під час закупівлі зерна – https://cutt.ly/jrqnwSvp

▶ ️Вирок:

неправомірна вигода голові Чернівецької облради: суд оголосив вирок підприємцю – https://cutt.ly/ye6GegZw

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2766

Новости портала «Весь Харьков»

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