Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 64

САП. Актуальні події 12 – 17 травня 2025 року

САП. Актуальні події 12 – 17 травня 2025 року

Regarding Media Reports on Investigative Actions Involving National Guard Officials (https://cutt.ly/wrzmBRNE)

Former First Deputy Secretary of the National Security and Defence Council Detained in Spain (https://cutt.ly/wrzmBRNE)

● Конкурс САП:

САП продовжує пошук (https://cutt.ly/nrxc1QFa) кандидатів на посаду головного спеціаліста прокуратури (з питань співпраці з медіа)

● Заява САП:

Щодо оприлюдненої в медіа інформації про проведені слідчі дії (https://cutt.ly/wrzmBRNE) у посадовців Національної гвардії України

● Затримання:

В Іспанії затримано (https://cutt.ly/arz06RlR) колишнього Першого заступника Секретаря РНБО

● Цивільна конфіскація:

Необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн, якими користується родина колишнього керівника одеської податкової: САП заявлено черговий позов (https://cutt.ly/lrxmMLHE)

● Направлено до суду:

- справу (https://cutt.ly/Drxc1H53) стосовно 2 осіб, яких викрили на спробі призначити підконтрольних їм осіб на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби України

- справу (https://cutt.ly/Xrxc10Vg) стосовно головного митника, викритого на недекларуванні майна на понад 100 тис. доларів США

● Судовий розгляд:

суд призначив до розгляду по суті справу (https://cutt.ly/2rxQkAx6) стосовно колишнього першого заступника Голови ДФС України

● Вирок:

- Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок (https://cutt.ly/wrxc0unA) судді з Маріуполя та його помічниці

- 6 років позбавлення волі: Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок (https://cutt.ly/Srxc0Vub) судді Господарського суду Сумської області

- Верховний Суд підтвердив вирок (https://cutt.ly/mrxc03gx) колишньому судді Луцького міськрайонного суду

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2956

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Втекти з країни на моноколесі?
Сегодня 09:58    40
Все, що ви могли пропустити за тиждень — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:06    56
ТОТ без вчителів. Навіть "Земський учитель" не врятував ситуацію
Сегодня 08:47    78
СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб
Сегодня 08:40    71
Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто вчора підтвердив схвалення одинадцятого пакета військової допомоги, який Італія надішле Україні
Сегодня 08:36    84
Про готовність путіна закінчити війну і “посередника” Трампа
Сегодня 08:25    101
18 травня 1944 року комуністична влада розпочала операцію з депортації кримських татар з Кримського півострова
Сегодня 08:21    67
Збито 88 ворожих БПЛА, 128 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:12    64
Впервые за 11 месяцев американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk снова ведет разведку над Черным морем
Сегодня 08:07    85
Оперативна інформація станом на 08.00 18.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    91
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 