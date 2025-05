САП. Актуальні події 12 – 17 травня 2025 року

Regarding Media Reports on Investigative Actions Involving National Guard Officials (https://cutt.ly/wrzmBRNE)

● Конкурс САП:

САП продовжує пошук (https://cutt.ly/nrxc1QFa) кандидатів на посаду головного спеціаліста прокуратури (з питань співпраці з медіа)

● Заява САП:

Щодо оприлюдненої в медіа інформації про проведені слідчі дії (https://cutt.ly/wrzmBRNE) у посадовців Національної гвардії України

● Затримання:

В Іспанії затримано (https://cutt.ly/arz06RlR) колишнього Першого заступника Секретаря РНБО

● Цивільна конфіскація:

Необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн, якими користується родина колишнього керівника одеської податкової: САП заявлено черговий позов (https://cutt.ly/lrxmMLHE)

● Направлено до суду:

- справу (https://cutt.ly/Drxc1H53) стосовно 2 осіб, яких викрили на спробі призначити підконтрольних їм осіб на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби України

- справу (https://cutt.ly/Xrxc10Vg) стосовно головного митника, викритого на недекларуванні майна на понад 100 тис. доларів США

● Судовий розгляд:

суд призначив до розгляду по суті справу (https://cutt.ly/2rxQkAx6) стосовно колишнього першого заступника Голови ДФС України

● Вирок:

- Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок (https://cutt.ly/wrxc0unA) судді з Маріуполя та його помічниці

- 6 років позбавлення волі: Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок (https://cutt.ly/Srxc0Vub) судді Господарського суду Сумської області

- Верховний Суд підтвердив вирок (https://cutt.ly/mrxc03gx) колишньому судді Луцького міськрайонного суду

