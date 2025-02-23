САП. Актуальні події 17 – 22 лютого 2025 року

❗️Важливо:

САП оголошує пошук кандидатів на посади державної служби, які бажають долучитися до команди однодумців – https://cutt.ly/LrerevSC

▶ ️Цивільна конфіскація:

● Заявлено позов про визнання необґрунтованим активу, яким користується начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань – https://cutt.ly/orereXtb

● Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення активів, виявлених у начальника одного з територіальних сервісних центрів ГСЦ МВС – https://cutt.ly/Wrere2lq

▶ ️Викриття:

● Корупція в оборонці: викрито схему розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН» – https://cutt.ly/SrwP9epP

● САП, НАБУ та СБУ викрили суддівсько-адвокатську мафію – https://cutt.ly/HrwAeiD9

● Відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром»: САП та НАБУ повідомили про підозру експосадовцю одного з державних спецекспортерів – https://cutt.ly/Crw17lLy

● САП та НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей колишньому голові Тернопільської облради – https://cutt.ly/LreiRFOM

▶ ️Завершено слідство:

● Недекларування майна на понад 100 тис. доларів США: завершено слідство у справі стосовно головного митника – https://cutt.ly/WrerrYFq

● Одержання 2500 доларів США: завершено слідство у справі стосовно голови райсуду Дніпропетровщини – https://cutt.ly/SreuWDzT

▶ ️Направлено до суду:

Корупція на Львівській митниці: справу направлено до суду – https://cutt.ly/NrerrL9B

▶ ️Вирок:

● Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок колишньому нардепу – https://cutt.ly/8rertws2

● 9 років позбавлення волі: апеляційний суд залишив без змін вирок в.о. гендиректора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» – https://cutt.ly/arertC5K

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2785

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