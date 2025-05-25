САП. Актуальні події 19 – 24 травня 2025 року

▶ ️Діяльність

Благодійний фонд «Повернись живим» отримав понад 57 млн грн у результаті угод зі слідством у справах САП та НАБУ – https://cutt.ly/IrcAEW27

▶ ️Конкурс

● Конкурсна комісія затвердила графік проведення співбесід – https://cutt.ly/1rcAQZsa

● САП продовжує пошук кандидатів на посаду головного спеціаліста прокуратури (з питань співпраці з медіа) – https://cutt.ly/nrxc1QFa

▶ ️Підозра

● Міжнародне хабарництво – розслідування здійснюється в Україні, Франції та Естонії: український посадовець отримав авторські права на захисні елементи паспортів – https://cutt.ly/Drc0ddq9

● Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди – https://cutt.ly/mrcsLGCW

▶ ️Цивільна конфіскація

● САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті депутатом Київської міськради та його дружиною, і доходи від них на загальну суму 19,7 млн грн – https://cutt.ly/mrcd8hO8

● АП ВАКС підтвердила конфіскацію квартири та автомобіля, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції – https://cutt.ly/3rcAUbXW

▶ ️Запобіжний захід

● 2 млн грн застави: ВАКС застосував запобіжний захід до судді у відставці, викритого на підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди – https://cutt.ly/jrcBbIlq

● АП ВАКС поклала додаткові обов’язки на члена ВККС України – https//cutt.ly/ZrcAWYxf

▶ ️Екстрадиція

З ФРН екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн – https://cutt.ly/Jrcb0ioz%D0%BC

▶ ️Відсторонення

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Західного апеляційного господарського суду – https://cutt.ly/NrcDt3YF

▶ ️Завершення слідства

Незаконне одержання компенсацій екснардепом: завершено слідство у справі – https://cutt.ly/Trc0rNyE

▶ ️Направлення до суду

● Справу стосовно керівників двох управлінь водних ресурсів та голови сільради направлено до суду – https://cutt.ly/4rcAE8nx

● Також направлено до суду справу стосовно 4 учасників злочинної схеми, причетних до розкрадання сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Ставидлянське» – https://cutt.ly/zrcAT4RZ

▶ ️Вироки

● АП ВАКС винесла рішення у справі стосовно колишньої виконувачки обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб» – https://cutt.ly/krcATmgc

● АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок колишньому начальнику Бердянської філії АМПУ та керівниці комерційної компанії – https://cutt.ly/LrcAIyWi

● АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому директору місцевого медзакладу – https://cutt.ly/0rcHjQfk

● Верховний Суд підтвердив законність вироку двом керівникам приватних товариств – https://cutt.ly/prcHoKeG

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2977

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