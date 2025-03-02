САП. Актуальні події 24 – 28 лютого 2025 року

▶ ️Діяльність САП:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура долучилася до практичної підготовки талановитих студентів – https://cutt.ly/wrr0Kvhv

▶ ️Цивільна конфіскація:

● ВАКС визнав необґрунтованими активами квартиру в столиці та автомобіль, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції – https://cutt.ly/5rr0AdcO

● А також активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби – https://cutt.ly/wrr0K4W4

▶ ️Підозра:

Мільйонні зловживання: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику Голови ДФС України – https://cutt.ly/grrp3cxc

▶ ️Відсторонення:

САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА – https://cutt.ly/crr0FoQW

▶ ️Запобіжні заходи:

● Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним – https://cutt.ly/Grr0FOji

● Незаконне одержання компенсацій: ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу – https://cutt.ly/Mrr3jN91

▶ ️Направлено до суду справи:

● щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку – https://cutt.ly/Arr3VFAZ

● стосовно колишнього директора держпідприємства за обвинуваченням у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» – https://cutt.ly/Urr0SV3t

● стосовно народного депутата України VIII скликання, якого викрили в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/Prr0Dday

▶ ️Вирок:

САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок екснардепу – https://cutt.ly/Brr0Z4Ge

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2801

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