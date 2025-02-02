САП. Актуальні події 27 – 31 січня 2025 року:
▶ ️Цивільна конфіскація:
САП вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується родина начальника відділу Нацполу – https://cutt.ly/le4XSLvZ
▶ ️Досудове розслідування:
подробиці у справі щодо заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» – https://cutt.ly/Ie7aSByE
▶ ️Запобіжний захід:
● 15 млн грн застави – застосовано запобіжний захід до колишнього депутата облради – https://cutt.ly/Ee7aF83a
● тримання під вартою – обрано запобіжні заходи колишньому депутату Харківської облради та директору приватної компанії – https://cutt.ly/Xe7aGkdJ
▶ ️Направлено до суду:
● справу щодо завдання мільйонних збитків під час облаштування вуличного освітлення на Одещині – https://cutt.ly/re7aGRVQ
● справу стосовно колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області – https://cutt.ly/9e4CKcdM
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2729