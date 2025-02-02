САП. Актуальні події 27 – 31 січня 2025 року:

▶ ️Цивільна конфіскація:

САП вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується родина начальника відділу Нацполу – https://cutt.ly/le4XSLvZ

▶ ️Досудове розслідування:

подробиці у справі щодо заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» – https://cutt.ly/Ie7aSByE

▶ ️Запобіжний захід:

● 15 млн грн застави – застосовано запобіжний захід до колишнього депутата облради – https://cutt.ly/Ee7aF83a

● тримання під вартою – обрано запобіжні заходи колишньому депутату Харківської облради та директору приватної компанії – https://cutt.ly/Xe7aGkdJ

▶ ️Направлено до суду:

● справу щодо завдання мільйонних збитків під час облаштування вуличного освітлення на Одещині – https://cutt.ly/re7aGRVQ

● справу стосовно колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області – https://cutt.ly/9e4CKcdM

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2729

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