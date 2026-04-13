САП. Актуальні події 6 – 11 квітня 2026 року

▶ ️Резонансні розслідування: від підозри до направлення до суду

➡️Нові викриття:

Незаконне збагачення на понад 12,7 млн грн: підозрюється чинний народний депутат – https://cutt.ly/MtD5VX9q.

➡️Завершення слідства:

● у справі стосовно керівниці депутатської фракції – https://cutt.ly/ztD52WIm;

● у справі щодо заволодіння мільйонними коштами ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» – https://cutt.ly/dtD5MmEX.

● у справі щодо незаконного заволодіння майном ДП «Чоразморшлях» – https://cutt.ly/KtFsSA5r.

➡️Направлено до суду:

● справу щодо завдання майже 12 млн грн збитків одній із найбільших енергогенеруючих компаній України – https://cutt.ly/JtD5CqSv;

● справу стосовно судді (незаконне збагачення та недостовірне декларування) – https://cutt.ly/0tD5Vajm;

● справу стосовно депутата Миргородської міськради – https://cutt.ly/FtD5BDGB;

● справу щодо зловживань під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги – https://cutt.ly/btD59loo.

▶ ️ Ефективність САП у суді: Запобіжний захід

Готель у Буковелі за «брудні» гроші: ВАКС застосував запобіжний захід до експосадовця столичної митниці – https://cutt.ly/OtFlBRMf.

▶ ️Цивільна конфіскація: боротьба з необґрунтованими активами

● САП просить визнати необґрунтованими активи колишніх начальника відділу Державної прикордонної служби України – https://cutt.ly/5tD51usj та начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Львівській області – https://cutt.ly/OtD6eKq6;

● Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію активів, якими користується ексдепутат однієї із селищних рад на Київщині – https://cutt.ly/qtD51XuQ та екскерівника одеської податкової – https://cutt.ly/xtFdrO8o.

▶ ️Невідворотність покарання

● Ексголову Господарського суду Сумської області засуджено до 8 з половиною років позбавлення волі – https://cutt.ly/atD50kMI;

● Колишній депутат визнав свою вину та сплатить 13 млн грн у бюджет та на армію – https://cutt.ly/StD6o8bQ;

● ВАКС оголосив вирок колишньому першому заступнику директора оборонного держпідприємства – https://cutt.ly/vtD53wRO;

● Верховний Суд залишив без змін вирок виконувачу обов’язків гендиректора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» – https://cutt.ly/ZtD5NYLc.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3828

Новости портала «Весь Харьков»