САП. Актуальні події 6 – 11 квітня 2026 року
▶ ️Резонансні розслідування: від підозри до направлення до суду
➡️Нові викриття:
Незаконне збагачення на понад 12,7 млн грн: підозрюється чинний народний депутат – https://cutt.ly/MtD5VX9q.
➡️Завершення слідства:
● у справі стосовно керівниці депутатської фракції – https://cutt.ly/ztD52WIm;
● у справі щодо заволодіння мільйонними коштами ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» – https://cutt.ly/dtD5MmEX.
● у справі щодо незаконного заволодіння майном ДП «Чоразморшлях» – https://cutt.ly/KtFsSA5r.
➡️Направлено до суду:
● справу щодо завдання майже 12 млн грн збитків одній із найбільших енергогенеруючих компаній України – https://cutt.ly/JtD5CqSv;
● справу стосовно судді (незаконне збагачення та недостовірне декларування) – https://cutt.ly/0tD5Vajm;
● справу стосовно депутата Миргородської міськради – https://cutt.ly/FtD5BDGB;
● справу щодо зловживань під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги – https://cutt.ly/btD59loo.
▶ ️ Ефективність САП у суді: Запобіжний захід
Готель у Буковелі за «брудні» гроші: ВАКС застосував запобіжний захід до експосадовця столичної митниці – https://cutt.ly/OtFlBRMf.
▶ ️Цивільна конфіскація: боротьба з необґрунтованими активами
● САП просить визнати необґрунтованими активи колишніх начальника відділу Державної прикордонної служби України – https://cutt.ly/5tD51usj та начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Львівській області – https://cutt.ly/OtD6eKq6;
● Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію активів, якими користується ексдепутат однієї із селищних рад на Київщині – https://cutt.ly/qtD51XuQ та екскерівника одеської податкової – https://cutt.ly/xtFdrO8o.
▶ ️Невідворотність покарання
● Ексголову Господарського суду Сумської області засуджено до 8 з половиною років позбавлення волі – https://cutt.ly/atD50kMI;
● Колишній депутат визнав свою вину та сплатить 13 млн грн у бюджет та на армію – https://cutt.ly/StD6o8bQ;
● ВАКС оголосив вирок колишньому першому заступнику директора оборонного держпідприємства – https://cutt.ly/vtD53wRO;
● Верховний Суд залишив без змін вирок виконувачу обов’язків гендиректора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» – https://cutt.ly/ZtD5NYLc.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3828