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САП готує апеляційну скаргу на вирок екснардепу

САП готує апеляційну скаргу на вирок екснардепу

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить вирок ВАКС від 28 лютого 2025 року, яким колишнього народного депутата визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що у межах досудового розслідування встановлено, що колишній народний депутат попри наявність власного житла незаконно одержав компенсацію за винайм житла із бюджету Апарату Верховної Ради України, передбачену народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2798

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