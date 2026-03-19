Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 70

САП - систематичне одержання неправомірної вигоди за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним

18 березня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС від 04 і 05 березня 2026 року, якими до колишнього керівника прокуратури та начальника управління нагляду прокуратури однієї з областей застосовано запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 4,326 млн грн та 3 млн грн відповідно.

Нагадаємо, що в ході слідства зафіксовано одержання особами неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. доларів США за непритягнення винних до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, висловлення пропозиції фактичному власнику одного з товариств, яке освоювало бюджетні кошти під час виконання робіт із ремонту доріг, про надання неправомірної вигоди у відсотковому відношенні до суми отриманих бюджетних коштів та одержання частини цієї вигоди, обговорення розподілу сум неправомірної вигоди між залученими правоохоронними органами, їх посадовими особами.

Дії спільників кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3 і 4 ст. 368 КК України.

Деталі: https://cutt.ly/6tEqR3K5.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3756

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Корупція в податковій Сумщини: посадовиця погоріла на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства
Сегодня 10:35    11
СБУ викрила масштабну інформаційну спецоперацію росії проти угорської громади на Закарпатті
Сегодня 10:12    37
Українські дрони отримають німецькі системи розвідки: що це змінить
Сегодня 09:40    56
126,7 млрд грн чистого прибутку заробили українські банки у 2025 році
Сегодня 09:24    63
За останній рік в українців зʼявилось понад пів мільйона нових боргів
Сегодня 09:18    58
БЕБ - несплата податків директором будівельного підприємства
Сегодня 09:09    55
Замість "останнього доводу королів" терор мирних людей: як вимирає стратегічна авіація рф і що не так із ракетоносіями
Сегодня 08:59    70
Від отримувача до донора безпеки: Україна ділиться досвідом боротьби з іранськими дронами
Сегодня 08:51    78
Єдина причина, чому Трамп не відмовиться від мирної угоди з путіним – Китай
Сегодня 08:42    77
СБУ затримала коригувальника, який на замовлення рашистів готував обстріл по одній з найбільших ТЕС України
Сегодня 08:34    61
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

