САП та НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей колишньому голові Тернопільської облради

За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Тернопільської облради (який наразі є депутатом цієї ж облради) в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції".

Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що на той момент голова облради в деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї. Крім того, у декларації за 2022 рік особа не внесла інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам його сім’ї.

Зауважимо, що наразі у ВАКС слухається справа за обвинуваченням вказаної особи в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2784

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