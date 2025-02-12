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САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про масштабну корупцію в Київській міськраді. У банківських скриньках було виявлено понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Нагадаємо, що на початку лютого правоохоронці викрили злочинну організацію з 10 осіб, причетних до незаконного заволодіння цінною столичною землею.

Щодо 7 осіб Вищим антикорупційним судом обрано запобіжні заходи: 6 особам - тримання під вартою з альтернативою застави від 4,5 млн грн до 50 млн грн; одній особі, яка пішла на співпрацю зі слідством, - особисте зобов'язання. Деталі: https://cutt.ly/Le5AVqhi

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

САП та НАБУ виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2748

Новости портала «Весь Харьков»

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