САП та НАБУ викрили співробітника СБУ на підбуренні до надання неправомірної вигоди (ВІДЕО)

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки України. Його викрили на підбуренні підприємця до надання неправомірної вигоди правоохоронцям задля повернення вилучених під час обшуків коштів та закриття кримінальної справи.

Дії працівника СБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що підприємець через свого знайомого звернувся до співробітника СБУ для з'ясування обставин вилучення понад 6 млн грн готівки під час обшуків, які було проведено у травні 2025 року на одному з підприємств у місті Запоріжжі.

Проте замість надання пояснень співробітник СБУ запропонував повернути гроші за половину вилученої суми. А згодом запропонував домовитися за 150 тис. дол. США з правоохоронцями не лише про повернення усіх вилучених коштів, а й про закриття справи.

На сьогодні досудове розслідування триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4002

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