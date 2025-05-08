САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП.

Мова йде про:

- будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;

- квартиру, зареєстровану на його дочку;

- 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.

Аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів. Крім того з’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.

Зважаючи на це, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів та їх стягнення в дохід держави.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на об’єкти нерухомості, що є предметом позову та продовжують перебувати у власності дружини й дочки декларанта.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2933

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