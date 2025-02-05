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САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на понад 3,4 млн грн

САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на понад 3,4 млн грн

Вони належать родині (тещі) колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова

03 лютого 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова.

На підставі матеріалів #ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП міста Харкова перебуває два нових люксових автомобіля загальною вартістю 3 423 000 грн, що були придбані у 2022–2023 роках. Проте з’ясувалося, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним.

Разом із тим аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.

З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.

Про результати розгляду буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2731

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