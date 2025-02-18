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САП заявлено позов про визнання необґрунтованим активу, яким користується начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань

САП заявлено позов про визнання необґрунтованим активу, яким користується начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції заявлено позов про визнання необґрунтованим активу, яким користується начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

З’ясовано, що донька посадовця у 2023 році придбала автомобіль «LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE», 2021 р.в., вартістю на день набуття 3 290 400 грн в інтересах свого батька, який опосередковано вчиняв із таким активом дії, тотожні за змістом праву розпорядження ним.

Проте аналізом доходів і видатків посадовця та членів його сімʼї встановлено неможливість набуття цього активу за рахунок законних джерел.

Зважаючи на виявлене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим цього активу та його стягнення в дохід держави.

Представництво держави в суді у справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2767

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