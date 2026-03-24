СБУ і Нацполіція «по гарячих слідах» затримали виконавця теракту в Бучі, який відбувся вранці 23 березня

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція України протягом декількох годин затримали агента рф, який здійснив «подвійний» теракт у Бучі 23 березня цього року.

За матеріалами справи, о 05:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив.

Співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужбісти через Інтернет.

Він отримав від рашистів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном.

Далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнера.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ:

Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

Тел.: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

Джерело: https://t.me/SBUkr/17152

