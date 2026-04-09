СБУ, Нацполіція та ОГП викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти із криптогаманців українців та іноземних громадян

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували ще одну шахрайську схему викрадення коштів українців та іноземних громадян.

За результатами комплексних заходів в Одесі викрито підпільний кол-центр і повідомлено про підозру чотирьом учасникам, які видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах.

Як встановило розслідування, щомісяця ділки «заробляли» на оборудці майже 100 тисяч доларів США.

За матеріалами справи, зловмисники «розганяли» пости у популярних групах Телеграм-каналів про нібито вигідні криптопроєкти і таким чином заманювали користувачів.

Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам приклади успішних транзакцій і прибутковості, використовуючи дані легітимних криптовалютних бірж із реальними показниками зростання.

Після «прогріву» потенційної жертви ділки надсилали їй посилання на фейковий сайт, оформлений під виглядом відомого криптосервісу для інвестицій.

На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію, не усвідомлюючи її реального змісту.

Насправді ж на сайті був інтегрований шкідливий код, який надавав зловмисникам можливість автоматично вивести кошти з гаманця потерпілого на підконтрольні адреси.

Такий інструмент називають «дрейнером» і він призначений для несанкціонованого списання та фактичного спустошення всіх активів з криптогаманців.

Під час 20 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми». Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі співорганізатору і трьом виконавцям повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (організація та пособництво у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Наразі зловмисникам планується обрання запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17268

