СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та Офісом Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника російської в’язниці, де катують та убивають українських полонених.

Йдеться про В’ячеслава Перевозкіна, який з 22 липня 2024 року обіймає посаду начальника Федеральної казенної установи слідчий ізолятор № 3 Головного управління федеральної служби виконання покарань по Пермському краю рф.

У вересні 2024 року у вказаній катівні убили українську журналістку Вікторію Рощину та міського голову Дніпрорудненської територіальної громади Василівського району Запорізької області Євгена Матвєєва.

За матеріалами справи, смерть потерпілих настала внаслідок жорстокого поводження, катувань та ненадання необхідної медичної допомоги, що перебувало у прямому причинному зв’язку з діями та бездіяльністю керівництва слідчого ізолятора.

Як встановило розслідування, Перевозкін віддавав злочинні накази та свідомо допускав застосування фізичного й психологічного насильства щодо українців.

Українські правоохоронці задокументували й інші факти катувань, побиття, приниження людської гідності, незаконних «допитів», створення нелюдських умов утримання, а також умисного ненадання належної медичної допомоги незаконно утримуваним цивільним особам. Таке поводження мало системний, умисний та репресивний характер.

За матеріалами СБУ В’ячеславу Перевозкіну заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

● ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За вчинення вказаних злочинів йому загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ вживає комплексні заходи, щоб фігурант відповів за скоєне.

Джерело: ssu.gov.ua

