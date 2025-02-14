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СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли новим спробам незаконного продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано 17 ділків, які намагались продати криміналітету засоби ураження, знайдені на місцях колишніх боїв.

Серед вилученого – російські автомати АК-12, вибухівка та вогнемети, а також арсенал бойових гранат і протитанкові міни.

● Так, на Запоріжжі затримано рецидивіста, який після «відсидки» намагався підпільно продати понад 11 кг тротилу і вогнемет «Джміль».

● На Буковині нейтралізовано злочинне угруповання, яке вивозило зброю з колишніх фронтових територій, а потім шукало клієнтів для збуту.

Серед затриманих – 2-є контрактників, що нелегально переправляли засоби ураження до західного регіону.

● У Волинській області «на гарячому» затримано 35-річного місцевого жителя, який хотів продати автомат Калашникова.

За матеріалами справи, фігурант «прикривався» волонтерською діяльністю, щоб перевозити зброю з прифронтових рубежів.

● На Чернігівщині підозру отримав контрактник місцевої військової частини, який ховав «трофеї» в стіні власного будинку для подальшого збуту.

● У Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях затримано ще 4-х місцевих ділків, які торгували бойовими гранатами, протитанковими мінами та набоями до стрілецької зброї.

● У Київській області затримано ще одного військового контрактника, який шукав клієнтів для продажу великокаліберного кулемета та ручного гранатомета.

● На Харківщині СБУ викрила ще сімох підпільних торгівців зброєю. У них вилучено арсенал російських автоматів та бойових гранат.

За викритими фактами ділкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, Львівської та Івано-Франківської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону, Київської, Деснянської та Чернівецької спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, Шевченківської та Немишлянської окружних прокуратур міста Харкова, Львівської та Волинської обласних прокуратур.

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю

Джерело: https://t.me/SBUkr/14105

Новости портала «Весь Харьков»

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