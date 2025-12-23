Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 61

СБУ оголосила підозри керівникам російських республік Тива та Марій Ел

СБУ оголосила підозри керівникам російських республік Тива та Марій Ел

У Житомирі заочно судитимуть керівників республік Тива та Марій Ел російської Федерації, яким інкримінують фінансування війни проти України.

Про це повідомило Управління СБУ в Житомирській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Слідчі Служби безпеки Житомирщини завершили досудове розслідування щодо голів двох республік рф, причетних до фінансування російської армії у війні проти України. Йдеться про очільника республіки Тива Владислава Ховалигу та главу республіки Марій Ел Юрія Зайцева. Як встановило слідство, упродовж повномасштабного вторгнення рашистів в Україну посадовці двох республік регулярно підтримують окупаційні війська – матеріально та фінансово. Для цього вони використовують свій політичний вплив та адміністративні ресурси», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зайцев, зокрема, ініціював створення так званого благодійного фонду «Za Марій Ел», який використовує для забезпечення учасників так званої «СВО».

В СБУ додали, що за участі фігурантів окупаційні війська отримували автомобілі, мотоцикли, військове спорядження, тепловізори, прилади нічного бачення, генератори, акумулятори, спорядження та амуніцію. Окрім того, вони передають на тимчасово окуповані території сходу антидронові системи, засоби РЕБ, а також ударні та розвідувальні БПЛА.

Обидва фігуранти перебувають під санкціями за підтримку російської військової агресії проти України.

СБУ заочно інкримінує російським чиновникам вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу в Україні (ч.ч.2 і 3 ст.110-2 Кримінального кодексу України).

Постановами слідчого української спецслужби їх оголошено у розшук. Досудові розслідування у кримінальних провадженнях завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прикордонники викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів (ВІДЕО)
Сегодня 10:20    32
9:0 на користь України: як москва втрачала вплив у міжнародних організаціях у 2025 році
Сегодня 10:08    50
Объемы неплатежей госкомпаний российскому бизнесу в 2025 году взлетели примерно в 2,7 раза в годовом выражении
Сегодня 09:56    51
За матеріалами СБУ по 10 років тюрми отримали двоє агентів рф, які займалися підпалами у Києві
Сегодня 09:44    62
Потрійний удар для нафтового експорту росії
Сегодня 09:32    71
Шендерович погрожує українцям новим нападом "десятків мільйонів ображених і принижених росіян"
Сегодня 09:17    79
Шахраї та ворожі спецслужби полюють на родини військовополонених, використовуючи фейкові фото, створені ШІ
Сегодня 09:12    69
Комбінований удар рф по енергетиці України: що відомо на ранок
Сегодня 09:08    79
росія маскує експансію під інвестиціями в зоні Суецького каналу
Сегодня 09:02    78
ЕС продлил на полгода все экономические санкции против россии
Сегодня 08:52    81
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 