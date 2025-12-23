СБУ оголосила підозри керівникам російських республік Тива та Марій Ел

У Житомирі заочно судитимуть керівників республік Тива та Марій Ел російської Федерації, яким інкримінують фінансування війни проти України.

Про це повідомило Управління СБУ в Житомирській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Слідчі Служби безпеки Житомирщини завершили досудове розслідування щодо голів двох республік рф, причетних до фінансування російської армії у війні проти України. Йдеться про очільника республіки Тива Владислава Ховалигу та главу республіки Марій Ел Юрія Зайцева. Як встановило слідство, упродовж повномасштабного вторгнення рашистів в Україну посадовці двох республік регулярно підтримують окупаційні війська – матеріально та фінансово. Для цього вони використовують свій політичний вплив та адміністративні ресурси», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зайцев, зокрема, ініціював створення так званого благодійного фонду «Za Марій Ел», який використовує для забезпечення учасників так званої «СВО».

В СБУ додали, що за участі фігурантів окупаційні війська отримували автомобілі, мотоцикли, військове спорядження, тепловізори, прилади нічного бачення, генератори, акумулятори, спорядження та амуніцію. Окрім того, вони передають на тимчасово окуповані території сходу антидронові системи, засоби РЕБ, а також ударні та розвідувальні БПЛА.

Обидва фігуранти перебувають під санкціями за підтримку російської військової агресії проти України.

СБУ заочно інкримінує російським чиновникам вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу в Україні (ч.ч.2 і 3 ст.110-2 Кримінального кодексу України).

Постановами слідчого української спецслужби їх оголошено у розшук. Досудові розслідування у кримінальних провадженнях завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Джерело: ukrinform.ua

