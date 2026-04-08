Сегодня 10:14
СБУ повідомила про підозру капітану суден «тіньового» флоту рф, які вивозили зерно та нафтопродукти з Криму

Служба безпеки зібрала доказову базу на капітана іноземного судна «тіньового» флоту рф, яке затримали в Одесі у грудні 2025 року. Тоді він намагався вивезти з портового міста партію сталевих труб під прапором африканської країни.

Під час розслідування СБУ встановила, що наприкінці 2024 року фігурант зайшов на підсанкційному танкері до морського порту в тимчасово окупованій Керчі.

За матеріалами справи, там на судно завантажили 2 тисячі тонн зрідженого нафтового газу, який призначався на експорт до третіх країн.

До цього, у січні 2021 року, суховантаж нелегально вивіз з Криму майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки.

Щоб обійти санкції під час транспортування товарів, фігурант постійно змінював прапори, під якими вів судно, а також вимикав автоматичну систему ідентифікації (AIS).

Встановлено, що капітаном «тіньового» танкера рф є громадянин однієї з країн Близького Сходу. Під час затримання судна в Одесі на його борту знаходилось ще 16 членів екіпажу – всі громадяни близькосхідного регіону.

При обшуках на кораблі виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу в порти тимчасово окупованого Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому капітану про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури в АР Крим та Севастополі.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17258

