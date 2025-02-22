СБУ повідомила про заочну підозру генералам рф, які наказали зруйнувати Оскільську греблю на Харківщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на вище військове командування росії, яке організувало підрив і подальше знищення дамби Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року.

За матеріалами справи, командування цими діями здійснювали:

▪ генерал-лейтенант Олег Цоков, командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу росії;

▪ генерал-лейтенант Олег Маковецький, командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони рф.

За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів.

Одночасно авіаційні групи рашистів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

Це призвело до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 квадратних кілометрів.

Ініційована Службою безпеки комплексна експертиза встановила факти завдання шкоди навколишньому природному середовищу на майже 4 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Цокову та Маковецькому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 2 ст. 28, ст. 441 (екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Також перевіряється інформація про можливу загибель Цокова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження.

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців рф.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської області.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14199

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