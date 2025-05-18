Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:28
Просмотров: 96

СБУ спільно з ДБР та Нацполіцією ліквідувала ще 5 «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ спільно з ДБР та Нацполіцією ліквідувала ще 5 «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція ліквідували ще п'ять схем ухилення від мобілізації у центральних та західних областях України.

За результатами комплексних заходів затримано 10-х організаторів оборудок, які торгували фіктивними меддовідками або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

Вартість таких «послуг» становила до 15 тис. американських доларів.

● Так на Буковині СБУ та ДБР затримали посадовця місцевого підрозділу судової охорони, який разом зі знайомим допомагав чоловікам призовного віку втекти до Євросоюзу через так звану «зеленку».

Спочатку фігуранти збирали клієнтів біля кордону, а потім лісовими стежками переправляли їх до сусідньої країни.

● У Львові викрито ще двох фігурантів. Один з них – оформлював військовозобов’язаних «артистами» музичного гурту, який гастролює за кордоном.

Інший – продавав потенційному призовнику «пакет документів», що звільняв від військової служби

● На Черкащині затримано 43-річного підприємця, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про тяжкі захворювання їхніх родичів, що нібито потребують постійного догляду.

Крім цього, в обласному центрі затримано подружжя ділків та спільника, які допомагали ухилянтам «списатися» з військового обліку на підставі фальшивих меддокументів.

● У Житомирі затримано бізнесмена, який гарантував чоловікам «путівку до ЄС». Встановлено, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами прикривався зв'язками у правоохоронних структурах.

● У Тернополі затримано місцевого жителя, який через свого знайомого у військовому шпиталі підробляв довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (готування до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період);

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

▪ ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Чернівецької та Львівської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону, Тернопільської окружної прокуратури, Черкаської, Житомирської та Львівської обласних прокуратур.

СБУ спільно з ДБР та Нацполіцією ліквідувала ще 5 «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ спільно з ДБР та Нацполіцією ліквідувала ще 5 «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

Джерело: https://t.me/SBUkr/14845

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коридор сценариев
Сегодня 11:11    211
Росія та Україна ведуть дипломатичну боротьбу, намагаючись переконати Трампа, що саме інша сторона є справжньою перешкодою для миру, — The Financial Times
Сегодня 10:38    108
Втекти з країни на моноколесі?
Сегодня 09:58    100
Все, що ви могли пропустити за тиждень — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:06    85
САП. Актуальні події 12 – 17 травня 2025 року
Сегодня 08:53    83
ТОТ без вчителів. Навіть "Земський учитель" не врятував ситуацію
Сегодня 08:47    103
СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб
Сегодня 08:40    91
Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто вчора підтвердив схвалення одинадцятого пакета військової допомоги, який Італія надішле Україні
Сегодня 08:36    117
Про готовність путіна закінчити війну і “посередника” Трампа
Сегодня 08:25    153
18 травня 1944 року комуністична влада розпочала операцію з депортації кримських татар з Кримського півострова
Сегодня 08:21    87
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 