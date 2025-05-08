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СБУ спільно з правоохоронцями Чехії викрила на Закарпатті кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

СБУ спільно з правоохоронцями Чехії викрила на Закарпатті кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Поліції Чеської Республіки ліквідували схему обкрадання електронних рахунків жителів ЄС.

За результатом спільних дій на Закарпатті затримано 4-х шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний кол-центр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

«За інструкцією» вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у «перспективні» криптопроєкти.

Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу кол-центру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.

В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої «клієнтів».

Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки.

У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Наразі 4-м організаторам «схеми» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ спільно з правоохоронцями Чехії викрила на Закарпатті кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

СБУ спільно з правоохоронцями Чехії викрила на Закарпатті кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

Джерело: https://t.me/SBUkr/14793

Новости портала «Весь Харьков»

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