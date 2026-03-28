СБУ та кіберполіція затримали на Буковині організатора шахрайського кол-центру

У Чернівцях Служба безпеки України спільно з кіберполіцією затримала 33-річного чоловіка, який організував шахрайський кол-центр і обкрадав клієнтів українських банків.

За даними слідства, раніше затриманий відбував покарання за грабіж і збут наркотиків. Після звільнення він разом зі спільником створив злочинну схему видурювання коштів з банківських карток.

Зловмисники телефонували клієнтам фінансових установ, представляючись працівниками служби безпеки банків, і повідомляли про нібито спроби несанкціонованого втручання в рахунки. Потім вони пропонували «захистити» кошти, переконуючи переказати їх на «безпечні рахунки» через онлайн-банкінг. Після цього гроші знімали готівкою: частину передавали до «злодійської каси», решту залишали собі як винагороду.

Організатору вже повідомлено про підозру за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. Раніше про підозру за цією ж статтею повідомили його спільнику.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Оперативні заходи проводили співробітники СБУ та кіберполіції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Джерело: cvnews.cv.ua

