Сегодня 08:40
СБУ та кіберполіція затримали на Буковині організатора шахрайського кол-центру

У Чернівцях Служба безпеки України спільно з кіберполіцією затримала 33-річного чоловіка, який організував шахрайський кол-центр і обкрадав клієнтів українських банків.

За даними слідства, раніше затриманий відбував покарання за грабіж і збут наркотиків. Після звільнення він разом зі спільником створив злочинну схему видурювання коштів з банківських карток.

Зловмисники телефонували клієнтам фінансових установ, представляючись працівниками служби безпеки банків, і повідомляли про нібито спроби несанкціонованого втручання в рахунки. Потім вони пропонували «захистити» кошти, переконуючи переказати їх на «безпечні рахунки» через онлайн-банкінг. Після цього гроші знімали готівкою: частину передавали до «злодійської каси», решту залишали собі як винагороду.

Організатору вже повідомлено про підозру за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. Раніше про підозру за цією ж статтею повідомили його спільнику.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Оперативні заходи проводили співробітники СБУ та кіберполіції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Джерело: cvnews.cv.ua

Читайте ещё:

Майже 2,5 млн грн необґрунтованих активів посадовця Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
Сегодня 09:43    10
Логика работы ЗСУ по российской нефти
Сегодня 09:16    45
СБУ, Нацполіція та ОГП викрили керівництво відомого київського університету на розкраданні державних коштів
Сегодня 09:12    49
Комісія обрала фіналістів конкурсу на посаду очільника Митниці: обидва є співробітниками НАБУ
Сегодня 09:03    54
Правоохоронці викрили оборудки із зерном, які організував ексміністр агропромисловості
Сегодня 08:18    91
Фейк про «розстріл пенсіонера та підпал будинку» бійцями ЗСУ у Родинському
Сегодня 08:12    88
БЕБ віддало під суд фальсифікаторов пального та алкоголю
Сегодня 08:05    88
Оперативна інформація станом на 08:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:02    96
росія перебудовує тимчасово окуповані території України та вивозить звідти цінні ресурси
Сегодня 07:54    86
Уряд виділив понад 9 мільярдів на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури
Сегодня 07:50    75
