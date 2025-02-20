Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 87

СБУ та НАБУ викрили голову суду на Одещині, який разом із спільниками «заробляв» на ухилянтах

СБУ та НАБУ викрили голову суду на Одещині, який разом із спільниками «заробляв» на ухилянтах

Служба безпеки та НАБУ ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком-військовозобов’язаним.

Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито 8 учасників організованої злочинної групи, серед яких: голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати, а також інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як встановило розслідування, судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, яке давало ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною.

Вартість такої «послуги» становила 3,5 тис. американських доларів з потенційного призовника.

При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань.

Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

З метою конспірації фігуранти проводили «ділові» зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи.

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів правоохоронці повідомили голові суду, сімом його поплічникам та іншим причетним особам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

▪ ст. 332 (організація незаконного перетину кордону);

▪ ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);

▪ ст. 369 (надання неправомірної вигоди);

▪ ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя).

Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

СБУ та НАБУ викрили голову суду на Одещині, який разом із спільниками «заробляв» на ухилянтах

СБУ та НАБУ викрили голову суду на Одещині, який разом із спільниками «заробляв» на ухилянтах

СБУ та НАБУ викрили голову суду на Одещині, який разом із спільниками «заробляв» на ухилянтах

СБУ та НАБУ викрили голову суду на Одещині, який разом із спільниками «заробляв» на ухилянтах

Джерело: https://t.me/SBUkr/14174

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украинский ударный дрон "Гадюка"
Сегодня 10:31    91
Методичка кремля на сегодня
Сегодня 09:29    107
СБУ затримала ще 2-х інформаторів фсб, які коригували російські удари по Харківщині
Сегодня 09:07    94
Брехня: «військових 155-ї бригади ЗСУ відправляють на бойові завдання у кайданках»
Сегодня 08:55    93
Вогневі аргументи ― спецпризначенці ГУР продовжують ліквідацію окупантів
Сегодня 08:53    84
Україна не має запасів корисних копалин, на які розраховує Трамп, — Bloomberg
Сегодня 08:48    112
Брехня: «Європа готується до поділу і окупації України»
Сегодня 08:42    100
Військовим КНДР на Курщині кажуть, що вони воюють проти бійців Південної Кореї
Сегодня 08:38    103
Будь-які мирні угоди без участі України є недійсними
Сегодня 08:27    110
Брехня: «російські війська прорвалися вглиб України з курського напрямку»
Сегодня 08:21    102
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 