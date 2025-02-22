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СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації та незаконного «списання» діючих військових за станом здоров’я. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 7-х організаторів оборудок.

Зловмисники торгували фіктивними меддовідками або «маршрутами» втечі за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від 2 до 15 тисяч американських доларів з ухилянта.

● Так, у Києві на хабарі затримано невропатолога – члена військово-лікарської комісії (ВЛК). Посадовець брав гроші за оформлення фейкових діагнозів, що обмежують участь у бойових діях на передовій.

Також військова контррозвідка СБУ спільно з поліцейськими затримала двох мешканців столиці, які продавали ухилянтам геолокації «обхідних» стежок на кордоні України та Євросоюзу.

● У Кропивницькому затримано трьох учасників злочинної групи, які торгували підробленими меддовідками ВЛК для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

● У Вінниці затримано 34-річного директора кондитерської фірми, який намагався безпідставно включити підприємство до переліку критично важливих, щоб потім оформити «бронь» ухилянтам.

Для реалізації злочинної схеми фігурант штучно завищував кількість укладених контрактів на постачання власної продукції та загальні прибутки компанії.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудок.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

▪ ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою);

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській, Вінницькій, Кіровоградській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «схеми для ухилянтів» у різних регіонах України

Джерело: https://t.me/SBUkr/14200

Новости портала «Весь Харьков»

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