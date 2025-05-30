СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 схеми для «ухилянтів»

Служба безпеки та Національна поліція блокували чотири нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 9-х організаторів оборудок, серед яких посадовець суду.

Вартість таких «послуг» становила від 6 до 12 тис. американських доларів.

● Так, у Києві затримано 40-річного мешканця столиці, який оформив дружині ухилянта фейкову меддовідку про наявність у неї тяжкої хвороби.

Згодом посадовці однієї з райдержадміністрацій (РДА) Києва видали ухилянту акт, за яким він нібито постійно доглядає за «хворою» жінкою.

Наразі підозру отримав не тільки організатор «схеми», але і його клієнт – 28-річний киянин, який замовив підроблену меддовідку.

Також у процесі розслідування встановлено, що ділок підшукував одиноких матерів і пропонував «записати» їхніх дітей у сім’ї до ухилянтів, щоб «зробити» чоловіків багатодітними.

За обома фактами перевіряється інформація про можливу причетність до оборудок посадовців РДА та відділу держреєстрації актів цивільного стану.

● На Закарпатті затримано помічника судді, який допомагав потенційним призовникам отримати відстрочку від мобілізації під виглядом батьків-одинаків.

Для цього посадовець оформлював фейкові розлучення та судові рішення про виховання дитини батьком-військовозобов’язаним.

● На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала одразу 5-х фігурантів. Ними виявилися місцеві ділки, які продавали ухилянтам фіктивні меддовідки непрацездатності близьких родичів, щоб нібито з метою догляду виїхати з ними за кордон.

Організатори схеми залучили до незаконної діяльності секретарку головного лікаря міської медустанови, яка підписувала у колег підроблені документи.

● У Львівській області правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Один з них – 27-річний мешканець Рава-Руської, який продавав ухилянтам фейкові медвисновки про наявність тяжких хвороб у їхніх дружин, що потребують зарубіжного лікування.

Для виготовлення «документів» зловмисник використовував особисті зв’язки у місцевому медзакладі онкологічного профілю.

Інший фігурант допомагав військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв міжнародних вантажних рейсів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

▪ ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Київської міської прокуратури, Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та Львівської облпрокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14932

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