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СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі

СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року.

Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.

Також навпроти «цілі» зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для фсб.

У подальшому російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» - t.me/spaly_fsb_bot

СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі

СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі

СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі

СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі

СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі

Джерело: https://t.me/SBUkr/14209

Новости портала «Весь Харьков»

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