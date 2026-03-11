Кримінал
СБУ та Нацполіція викрили на хабарі керівництво одного із ключових підприємств, відповідального за ремонт доріг в Україні

Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва ДАК «Автомобільні дороги України» затримали заступника голови правління та керівника відділу цієї держкомпанії, які вимагали хабар за відчуження державного майна.

Як встановило розслідування, йдеться про майновий комплекс підприємства «Автомобільні дороги України» у Волинській області, котрий намагався придбати місцевий бізнесмен.

За 10 тисяч доларів США посадовці обіцяли йому не створювати штучних перешкод під час продажу та приватизації вищеназваної нерухомості.

Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів і затримали їх «на гарячому» після отримання одного із «траншів».

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17034

