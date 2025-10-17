СБУ та Нацполіція викрили ще 20 організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 20-х організаторів оборудок. За суми від 3 до 14 тис. доларів США ділки допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

● Так, на Чернігівщині викрито двох місцевих жителів, які оформлювали ухилянтів на навчання до одного з університетів.

Ще один фігурант – влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для отримання «броні».

● У Києві затримано лікарку-рентгенологиню, яка разом зі своєю медсестрою торгувала фіктивними довідками про погане здоров’я, щоб «списати» ухилянтів з військового обліку.

● На Прикарпатті затримано пʼятьох працівників транспортної компанії, які оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів для безперешкодного виїзду за кордон.

● На Черкащині в Уманському районі затримано спеціаліста земельного відділу міськради, який разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову.

Крім цього, чиновник поширював на власній сторінці в заборонених «Однокласниках» коментарі на підтримку збройної агресії рф.

● На Закарпатті затримано трьох ділків в Ужгородському районі, які показували чоловікам призовного віку маршрути втечі лісовими стежками до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Також військові контррозвідники СБУ затримали в Луцьку трьох місцевих, які вдома розгорнули власну «типографію», щоб підробляти військово-облікові та медичні документи для ухилення від мобілізації.

● В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки викрила лікаря-хірурга з військово-медичного центру, який продавав фіктивні висновки про інвалідність діючим військовослужбовцям.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

◾ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою);

◾ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

◾ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

◾ чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Чернігівської та Черкаської обласних прокуратур, Ужгородської й Луцької окружних прокуратур та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16075

